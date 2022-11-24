Стаханов, ЛНР, 24 ноября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли город Стаханов Луганской Народной Республики. Об этом 24 ноября сообщили в городской администрации.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Обстрел зафиксировал в 7:20, удары наносились из американских систем залпового огня HIMARS. В администрации отметили, что, по предварительным данным, в результате обстрела жертв и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли из западной артиллерии центр Донецка, в домах пропали свет и газ.