Москва, 24 ноября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Проверить эффективность ОСАГО просят Генпрокурора Игоря Краснова депутаты Госдумы от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОСАГО

Парламентарии обеспокоены тем, что по системе ОСАГО страховщики не соблюдают условия, согласно которым не менее 80% средств от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям.

По данным, которые приводятся в документе, фактически на ремонты по ОСАГО в 2020 году было направлено только 58,6% от собранных страховыми компаниями премий по всем заключенным за год договорам ОСАГО, в 2021 году — 63,8%.

Сейчас выплаты при ДТП сильно занижены, а цены на запчасти в справочниках страховщиков отстают от рыночных вдвое, отмечают автоэксперты. В Национальном автомобильном союзе считают, что все это приведет к росту отказов от ОСАГО. Доля водителей без полиса может вырасти с нынешних 10–20 до 40%.

«Политика ЦБ превращает ОСАГО в неработающий механизм. Стоимость страховки постоянно растет, а уровень защиты владельцев снижается. Это ведет к системным сбоям в сфере автострахования», — сказал Миронов.

По его наблюдению, автовладельцам все чаще придется обращаться в суды из-за заниженных страховых выплат и отсутствия полисов у других участников ДТП.

Количество заключенных в июне 2022 года полисов ОСАГО составило 3,47 млн штук, увеличившись по сравнению с маем на 10% (в мае было заключено 3,15 млн штук). Это следует из оперативных данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

В октябре 2022 года по итогам двух недель после очередного расширения тарифного коридора «автогражданки» на 26% средняя премия по ОСАГО в целом по России выросла на 10%, отмечают в РСА.

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