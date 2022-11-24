Москва, 24 ноября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Переговоры на высшем уровне Сирии и Турции готова организовать Россия. Об этом 24 ноября заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Я думаю, Москва будет готова предоставить (площадку — Прим. ред.), если будет обоюдное желание двух сторон. В этом я даже не сомневаюсь», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Лаврентьев уточнил, что для проведения такой встречи необходимы определённые условия, и добавил, что в случае проведения переговоров важно, чтобы их итоги стали посланием всем сторонам конфликта «правильного сигнала» и способствовали урегулированию ситуации в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи лидеров Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана на территории России в теории существует, но никаких предметных договорённостей по этому поводу нет.