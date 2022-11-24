Глава Европейского совета посетит Китай
Глава Европейского совета проведет встречу с лидером Китая в декабре
Пекин,
24 ноября 2022, 09:14 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Пекин в начале декабре, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 24 ноября сообщает газета Financial Times со ссылкой свои источники.
Шарль Мишель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Согласно опубликованным данным, поездка главы Евросовета, который прибудет в Китай 1 декабря, направлена на поддержание связей с Поднебесной на фоне напряженности в отношениях с Западом.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц побывал с визитом в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и китайским премьер-министром Ли Кэцяном.
Он стал первым из представителей стран «Большой семерки», кто посетил Китай за последние три года.
История вопроса
Китай во внешней политике декларирует принципы «мирного развития ради всеобщего процветания». Постепенно Пекин начинает отходить от этой концепции и периодически демонстрирует совсем не мирные действия для защиты или продавливания своих интересов на мировой арене.
Китай на сегодняшний день одна из самых динамично развивающихся стран как в экономическом, так и в военном плане. Подобный рывок и появление на этом фоне соответствующих амбиций вызывает беспокойство стран, привыкших считать себе лидерами. В этой ситуации Пекину придется либо отступать в тень, либо заявлять о необходимости пересмотра сложившихся отношений. И судя по тому, как Китай реализовывает свою внешнюю политику, он с большей вероятностью выберет второй вариант со всеми его последствиями.