Глава Европейского совета проведет встречу с лидером Китая в декабре

Пекин, , 09:14 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Пекин в начале декабре, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 24 ноября сообщает газета Financial Times со ссылкой свои источники.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, поездка главы Евросовета, который прибудет в Китай 1 декабря, направлена на поддержание связей с Поднебесной на фоне напряженности в отношениях с Западом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц побывал с визитом в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и китайским премьер-министром Ли Кэцяном.

Он стал первым из представителей стран «Большой семерки», кто посетил Китай за последние три года.