Пекин, 24 ноября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Пекин в начале декабре, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 24 ноября сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

Согласно опубликованным данным, поездка главы Евросовета, который прибудет в Китай 1 декабря, направлена на поддержание связей с Поднебесной на фоне напряженности в отношениях с Западом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц побывал с визитом в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и китайским премьер-министром Ли Кэцяном.

Он стал первым из представителей стран «Большой семерки», кто посетил Китай за последние три года.