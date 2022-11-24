Главы Минобороны России и Армении обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

Ереван, , 09:05 — REGNUM Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу провели встречу в Ереване. Об этом 24 ноября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава армянского Минобороны.

Государственные флаги России и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Он написал, что встреча прошла вечером 23 ноября после того, как завершилось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы обменялись мнениями с Сергеем Шойгу по ряду вопросов, представляющих двусторонний интерес, а также обсудили сотрудничество в сфере обороны», — сообщил Папикян.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября на заседании Совета коллективной безопасности отказался подписать проект декларации ОДКБ о помощи Армении. Он заявил, что сначала Организация должна признать «агрессию» Азербайджана.

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