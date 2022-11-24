Ереван, 24 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу провели встречу в Ереване. Об этом 24 ноября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава армянского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

Он написал, что встреча прошла вечером 23 ноября после того, как завершилось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы обменялись мнениями с Сергеем Шойгу по ряду вопросов, представляющих двусторонний интерес, а также обсудили сотрудничество в сфере обороны», — сообщил Папикян.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября на заседании Совета коллективной безопасности отказался подписать проект декларации ОДКБ о помощи Армении. Он заявил, что сначала Организация должна признать «агрессию» Азербайджана.