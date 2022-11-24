Новосибирск, , 09:02 — REGNUM Восточный окружной военный суд приговорил жителей Сибири Уралбека Шакарова и Шерзода Кулдашева к лишению свободы за перевод денег террористам из «‎Катиба Таухид валь-Джихад»‎ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 24 ноября сообщает управление ФСБ России по Новосибирской области.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд установил, что иностранный гражданин и житель Новосибирска Шакаров переводил день террористической организации. Кроме того, он вовлёк в противоправную деятельность жителя Томской области Кулдашева.

Фигуранты дела приговорены к 11 и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.