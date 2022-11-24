Парламент Румынии облегчил процедуру принятия гражданства иностранцами

Бухарест, , 09:00 — REGNUM Палата депутатов (нижняя палат) парламента Румынии одобрила положения, значительно облегчающие принятие румынского гражданства иностранными резидентами. Об этом 24 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, новый документ предусматривает автоматическое предоставление паспорта Румынии отдельно взятому иностранцу, проживающему с румынским гражданином на протяжении последних 10 лет. При этом речь идет как о зарегистрированных браках, так и неоформленных отношениях (сожительстве).

Как утверждают авторы поправок к закону о гражданстве, эта мера «будет способствовать укреплению института семьи и повышению рождаемости в Румынии».

Решение Палаты депутатов не требует дополнительной подписи кабмина или президента Румынии.