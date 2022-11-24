Бухарест, 24 ноября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Палата депутатов (нижняя палат) парламента Румынии одобрила положения, значительно облегчающие принятие румынского гражданства иностранными резидентами. Об этом 24 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, новый документ предусматривает автоматическое предоставление паспорта Румынии отдельно взятому иностранцу, проживающему с румынским гражданином на протяжении последних 10 лет. При этом речь идет как о зарегистрированных браках, так и неоформленных отношениях (сожительстве).

Как утверждают авторы поправок к закону о гражданстве, эта мера «будет способствовать укреплению института семьи и повышению рождаемости в Румынии».

Решение палаты депутатов не требует дополнительной подписи кабмина или президента Румынии.