Луганск, 24 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны киевских нацистов в населённом пункте Новоникольское Луганской Народной Республики (ЛНР) разрушен жилой дом. Об этом 24 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«Со стороны вооруженных формирований Украины (23 ноября — прим. ред.) зафиксирован один обстрел населенного пункта Новоникольское (Кременской район) с применением артиллерийского орудия калибра 155 мм (четыре снаряда). В результате обстрела разрушен один жилой дом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ начали массовые репрессии и зачистки мирных жителей на правом берегу Днепра.