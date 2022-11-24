Страсбург, Франция, 24 ноября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Европейский парламент принятием своей резолюции о признании РФ «государством — спонсором терроризма» подталкивает Евросоюз к войне с Россией, а не способствует мирному урегулированию конфликта на территории б. УССР. Об этом 24 ноября заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани в видеообращении, обнародованном на его странице в одной из соцсетей.

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

По словам Мариани, Евросоюз уже исчерпал свои средства в этом конфликте и спустя восемь месяцев после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обсуждает уже девятый пакет антироссийских санкций.

«Некоторые решили навесить на Россию позорную санкцию, которую мы не решались применять ни к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле. Что нам остаётся после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остаётся война», — сказал он.

«Вот к чему нас подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания Владимира Зеленского выше интересов французского народа», — уточнил евродепутат.

При этом Мариани подчеркнул, что только пять из 27 стран Евросоюза приняли такое решение, в то время как Европарламент пытается навязывать странам ЕС внешнюю политику, которую они не хотят вести.

Также он указал, что, по его мнению, Франция заинтересована в завершении конфликта на территории б. УССР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 70% города остаётся без электричества.