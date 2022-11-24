Глава Южной Кореи выразил намерение заключить торговые соглашения со странами Африки

Сеул, , 09:02 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 23 ноября в Сеуле с главой Кении Уильямом Руто, с которым обсудил вопросы сотрудничества в разных областях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что Юн Сок Ёль назвал Кению лидером Восточной Африки, отметив, что с момента установления дипломатических отношений страны поддерживают дружеские отношения. Он добавил, что Кения является площадкой для выхода на рынки Восточной Африки, логистическим центром и основным партнёром южнокорейских компаний, работающих в регионе.

Южнокорейский лидер также выразил готовность внести вклад в укрепление продовольственной безопасности Кении, предоставив семена новых сортов риса, выведенных в Южной Корее.

В свою очередь, Уильям Руто отметил крепость отношений между странами, в основу которых заложены общие ценности и принципы. Он проявил интерес к атомной энергетике, поскольку Кения на 93% зависит от возобновляемых источников энергии.

В ходе приема, который состоялся после двустороннего саммита и на котором также присутствовали послы стран Африки, Юн Сок Ёль выразил намерение заключить с африканскими странами торговое соглашение.

«На Африку приходится лишь 1,3% торговли Южной Кореи. Мы будем продвигать соглашение о свободной торговле, чтобы расширить торговую базу и помочь южнокорейским компаниям инвестировать и продвигаться на африканском рынке», — сообщил Юн Сок Ёль.

Президент Южной Кореи назвал Африку «страной новых возможностей», пообещав приложить усилия для того, чтобы помочь африканскому континенту процветать и развиваться до конца его срока. Он также сообщил о намерении пригласить лидеров африканских стран на саммит в 2024 году, повысить существующий министерский форум Южная Корея — Африка до уровня глав государства, а также выразил готовность расширить официальную помощь в целях развития.

В свою очередь, Уильям Руто выразил признательность Южной Корее за приверженность соглашению о свободной торговле, подчеркнув, что Сеул сможет получить большие преимущества за счет укрепления торговли и инвестиций со странами Африками.