Киев, , 08:52 — REGNUM В Киеве 70% города остаётся без электричества, сообщил 24 ноября мэр города Виталий Кличко.

Виталий Кличко ВАДИМ ЧУПРИНА

«70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее его вернуть, однако отмечают, что будет зависеть это от восстановления баланса в энергосистеме [на территории б. УССР]», — написал Кличко в личном телеграм-канале.

Он также рассказал, что на левом берегу Киева восстановлено водоснабжение, на правом берегу планируется вернуть воду в первой половине дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские СМИ рассказали о восстановлении подачи электроснабжения в семи областях бывш. УССР.