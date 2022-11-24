Минск, 24 ноября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Власти Белоруссии готовы поставлять технику в Сирию и развивать промышленную кооперацию в сфере машиностроения. Об этом заявил премьер республики Роман Головченко в ходе встречи с главой правительства Сирии Хусейном Арнусом, передаёт Sputnik Беларусь

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

По словам Головченко, есть серьезные перспективы наращивания поставок белорусской техники в Сирию. Есть потенциал для расширения промышленной кооперации, использования мощностей предприятий Сирии для совместного производства продукции машиностроения.

«Минск готов к самому откровенному и детальному разговору с Дамаском по всем вопросам, в первую очередь тех, что касаются торгово-экономической сферы», — отметил Головченко.

ранее сообщало ИА REGNUM, сообщения о том, что в Сирию якобы были направлены военные Белоруссии, не соответствуют действительности, заявлял белорусский президент Александр Лукашенко.

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