Москва, 24 ноября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры возвращения 35 российских военнопленных. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

«Я провел там два месяца. Обращались с нами — когда как. Были такие офицеры, что ужасно. Спали в казармах. В 6 утра подъем, и до 10 утра ходили на улице постоянно, работали там. Некоторых с простреленными коленями заставляли ходить, ползти. У человека прострелено колено, а ему говорят: иди, ползи как хочешь. Главное, что мы уже тут, со своими. Конечно, рад», — сказал российский военнослужащий Анатолий.

Освобожденные военнослужащие были доставлены в Москву самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в результате переговорного процесса с оккупированной киевским режимом территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.