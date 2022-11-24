В Кишинёве объяснили, почему после воздушных ударов по территории б. УССР гаснет свет в Молдавии

Кишинёв, , 08:51 — REGNUM Воздушные удары Вооружённых сил России по критической инфраструктуре киевского режима приводят к блэкаутам в Молдавии из-за того, что её электросети связаны с сетями на территории б. УССР. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба молдавского правительства.

Блэкаут Camerafiend

«Российские удары на… [территории б. УССР] привели к сбоям в нашей стране, потому что энергосистемы Молдавии и [б. УССР] связаны друг с другом. Критическая ситуация [на территории б. УССР] привела к автоматическому отключению транзитной линии, по которой импортируется электроэнергия из Румынии», — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что сети отключились из-за сработавшей защиты, чтобы не было перегрузок. Без этого могло пострадать оборудование, после чего перебои с электроэнергией могли затянуться.

Стоит отметить, что электросети Молдавии были связаны с сетями на территории б. УССР и раньше, но блэкауты начались в ноябре. В данном месяце молдавские власти отказались импортировать электроэнергию из Приднестровья. Вместо этого сети подключили к транзитной ЛЭП Румынии.

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