Сильный пожар уничтожил несколько цехов промышленного предприятия в Румынии

Бухарест, , 08:46 — REGNUM Около 200 человек были эвакуированы из зданий крупнейшего в регионе мясокомбината в городе Тимишоара на западе Румынии из-за масштабного пожара. Об этом 24 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Пожар Pixabay.com

По предварительным данным, огонь вспыхнул в одном из хозяйственных помещений и быстро распространился на близлежащие строения. На место происшествия выехали десятки подразделений огнеборцев.

Сообщается о пяти пострадавших. Возгорание локализовано. Ведется следствие.

Напомним, продукция Тимишоарского мясокомбината экспортируется в несколько стран мира, включая РФ.