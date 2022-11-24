Бухарест, 24 ноября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Около 200 человек были эвакуированы из зданий крупнейшего в регионе мясокомбината в городе Тимишоара на западе Румынии из-за масштабного пожара. Об этом 24 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Pixabay.com Пожар

По предварительным данным, огонь вспыхнул в одном из хозяйственных помещений и быстро распространился на близлежащие строения. На место происшествия выехали десятки подразделений огнеборцев.

Сообщается о пяти пострадавших. Возгорание локализовано. Ведется следствие.

Напомним, продукция Тимишоарского мясокомбината экспортируется в несколько стран мира, включая РФ.