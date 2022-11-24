Небензя привёл доказательства причастности США к гибели мирных жителей Киева

Нью-Йорк, США, , 08:55 — REGNUM Мирные жители не только в Донбассе, но и в городах, подконтрольных киевскому режиму, гибнут из-за западных поставок оружия Киеву. Это подтверждают снимки обломков ракет, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

Василий Небензя Un.org

Он указал на появление в сети фотографий с обломками ракет ПВО американского производства, которые попали в жилые дома. Западу следует обратить на это внимание, сказал дипломат.

«Сегодня [на территории б. УССР] пользователи выложили в интернет фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Вышгороде, и оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что люди гибнут из-за бездумной накачки киевского режима вооружением. Киевские войска, пояснил дипломат, размещают зенитно-ракетные комплексы в жилых районах, поэтому обломки ракет или ракеты, сбившиеся с курса, попадают туда, куда Россия и не целилась.

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