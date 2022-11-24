«Влиятельной страной» Индонезию назвал посол России при АСЕАН

Джакарта, , 08:44 — REGNUM Посол Российской Федерации при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Александр Иванов рассказал о роли Индонезии в глобальных и региональных организациях в интервью Sputnik.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Индонезия — очень влиятельная страна не только в регионе, но и в мире. Мы надеемся, что Индонезия сможет эффективно возглавить АСЕАН и ее механизмы, включая Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН и встречу министров обороны АСЕАН-плюс в следующем году», — заявил Александр Иванов.

«Мы обязательно будем сотрудничать с Индонезией в качестве председателя АСЕАН по всем международным вопросам», — добавил Александр Иванов.

Кроме того, по словам Александра Иванова, Индонезия не поддалась самому интенсивному и беспрецедентному давлению со стороны западных стран, особенно США, с целью исключения России из G20, а также из всех механизмов регионального сотрудничества с АСЕАН. Западные страны сделали все возможное и попытались диктовать свои интересы АСЕАН и ее председателю.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что председательство в «Большой двадцатке» (G20) породило конкретные проекты.

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