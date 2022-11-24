Киев, 24 ноября 2022, 08:44 — REGNUM Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал членов Совбеза ООН остановить «энергетический террор», которым он назвал российские удары по инфраструктуре на территории бывш. УССР.
Внеочередной заседание Совбеза ООН прошло по просьбе Киева. Зеленский в ходе выступления пригласил зарубежных специалистов проинспектировать критически важные объекты инфраструктуры на территории б. УССР. Он отметил, что без света остались 11 областей.
Как сообщало ИА REGNUM, в семи областях б. УССР возобновили подачу электроэнергии, ещё в трех свет появился в большинстве районов.