Киев, 24 ноября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал членов Совбеза ООН остановить «энергетический террор», которым он назвал российские удары по инфраструктуре на территории бывш. УССР.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Внеочередное заседание Совбеза ООН прошло по просьбе Киева. Зеленский в ходе выступления пригласил зарубежных специалистов проинспектировать критически важные объекты инфраструктуры на территории б. УССР. Он отметил, что без света остались 11 областей.

Как сообщало ИА REGNUM, в семи областях б. УССР возобновили подачу электроэнергии, ещё в трех свет появился в большинстве районов.