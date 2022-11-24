Берлин, 24 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. При холодной зиме запасы газа в Германии могут иссякнуть раньше, чем планировалось. Об этом, как передает ТАСС, сообщил депутат Бундестага от партии «Альтернативна для Германии», член комитета по экономике и энергетики Штеффен Котре.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По его словам, СПГ не сможет заменить трубопроводные поставки газа по стоимости и эффективности. Он также акцентировал внимание на том, что запасы газа в газохранилищах будут снижаться в геометрической прогрессии при более сильных холодах.

Штеффен Котре выразил мнение, что ФРГ нужно ввести в эксплуатацию уцелевшую трубу «Северного потока — 2», а также призвал остальных депутатов рассуждать здраво и искать решение назревающей проблемы.

Напомним, что ещё в сентябре из-за сокращения поставок российского газа правительство Германии призвало граждан экономить топливо, предупредив о трудной зиме. Несмотря на то, что заполненность газохранилищ оценивается в 99,95%, кабмин страны призвал население к экономии, чтобы в будущем не оказаться в ещё более трудном положении.