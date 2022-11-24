Небензя заявил о массовых репрессиях ВСУ на правом берегу Днепра
Небензя: боевики ВСУ начали репрессии против мирных жителей на правом берегу Днепра
Нью-Йорк, США,
24 ноября 2022, 08:38 — REGNUM ВСУ начали массовые репрессии и зачистки мирных жителей на правом берегу Днепра, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Василий Небензя
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Зашедшие на правый берег Днепра [киевские] националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
По его словам, представитель киевского режима Галина Луговая «заранее предупредила», что ВСУ будут «отстреливать предателей, как собак».
Небензя также добавил, что Киев ввел в Херсоне комендантский час «в качестве ширмы».
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.