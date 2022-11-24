Нью-Йорк, США, 24 ноября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. ВСУ начали массовые репрессии и зачистки мирных жителей на правом берегу Днепра, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Зашедшие на правый берег Днепра [киевские] националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, представитель киевского режима Галина Луговая «заранее предупредила», что ВСУ будут «отстреливать предателей, как собак».

Небензя также добавил, что Киев ввел в Херсоне комендантский час «в качестве ширмы».