Небензя заявил о массовых репрессиях ВСУ на правом берегу Днепра
Небензя: боевики ВСУ начали репрессии против мирных жителей на правом берегу Днепра
Нью-Йорк, США, 24 ноября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. ВСУ начали массовые репрессии и зачистки мирных жителей на правом берегу Днепра, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Иван Шилов ИА REGNUM
Василий Небензя
«Зашедшие на правый берег Днепра [киевские] националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
По его словам, представитель киевского режима Галина Луговая «заранее предупредила», что ВСУ будут «отстреливать предателей, как собак».
Небензя также добавил, что Киев ввел в Херсоне комендантский час «в качестве ширмы».