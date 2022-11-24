Питтсбург, США, 24 ноября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Michael Miller Евгений Малкин

На второй минуте матча счёт открыл защитник «Питтсбурга» Ян Рутта. На 29-й минуте форвард «Калгари» Диллон Дюбе восстановил равновесие.

Победу «Питтсбургу» принёс российский нападающий Евгений Малкин в серии буллитов.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 23 очка. «Калгари» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 21 очком.

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