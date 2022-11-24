Пашинян на встрече с Путиным заявил, что экономические отношения развиваются большими темпами

Ереван, , 08:36 — REGNUM С начала 2022 года объем экспорта из Армении в Россию увеличился на 80%. Об этом в Ереване заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Ереване по полях саммита ОДКБ в президентом РФ Владимир Путиным.

Никол Пашинян, Владимир Путин Kremlin.ru

По словам Пашиняна, такой существенный рост свидетельствует об углублении экономических отношений России и Армении и даёт новые возможности для сотрудничества.

«Двухсторонние экономические отношения развиваются большими темпами», — подчеркнул Пашинян. В свою очередь Путин высоко оценил развитие торгово-экономических отношений между РФ и Арменией.

Как сообщало ИА REGNUM, идею оснащения сил ОДКБ современными вооружениями поддержал 23 ноября президент РФ Владимир Путин на саммите организации в Ереване.

Читайте подробнее: Путин поддержал идею оснащения сил ОДКБ современными вооружениями