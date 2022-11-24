Евродепутат Мариани обвинил авторов антироссийской резолюции в разжигании войны

Париж, , 08:41 — REGNUM Авторы резолюции Европарламента (ЕП) о признании России «страной — спонсором терроризма», принятой на пленарной сессии 23 ноября, провоцируют конфликт между Евросоюзом и Российской Федерацией, считает французский евродепутат Тьерри Мариани. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Тьерри Мариани. Крым Rk.gov.ru

По его словам, Европарламент пытается навязать странам ЕС внешнюю политику, следовать которой они не хотят. Все возможные санкции против Москвы уже применены, других вариантов не осталось.

«Остаётся война. Вот к этому и пытаются нас подтолкнуть инициаторы этой резолюции, ставя пожелания [лидера киевского режима] Владимира Зеленского выше интересов французского народа», — сказал Мариани.

Европарламент пропитан ненавистью к России, он применяет любые методы, чтобы навредить Москве, даже те, что не дают результата. Кроме того, американские консерваторы пытаются через Европарламент давить на президента США Джо Байдена, резолюция была принята ещё и поэтому, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюцию о признании России «спонсором терроризма» поддержали 494 европарламентария из 596 участников голосования. В ней изложены обвинения против РФ, в том числе связанные с проведением спецоперации на территории б. УССР.

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