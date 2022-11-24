Париж, 24 ноября 2022, 08:41 — REGNUM Авторы резолюции Европарламента (ЕП) о признании России «страной — спонсором терроризма», принятой на пленарной сессии 23 ноября, провоцируют конфликт между Евросоюзом и Российской Федерацией, считает французский евродепутат Тьерри Мариани. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter.
По его словам, Европарламент пытается навязать странам ЕС внешнюю политику, следовать которой они не хотят. Все возможные санкции против Москвы уже применены, других вариантов не осталось.
«Остаётся война. Вот к этому и пытаются нас подтолкнуть инициаторы этой резолюции, ставя пожелания [лидера киевского режима] Владимира Зеленского выше интересов французского народа», — сказал Мариани.
Европарламент пропитан ненавистью к России, он применяет любые методы, чтобы навредить Москве, даже те, что не дают результата. Кроме того, американские консерваторы пытаются через Европарламент давить на президента США Джо Байдена, резолюция была принята ещё и поэтому, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, резолюцию о признании России «спонсором терроризма» поддержали 494 европарламентария из 596 участников голосования. В ней изложены обвинения против РФ, в том числе связанные с проведением спецоперации на территории б. УССР.
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