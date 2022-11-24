Кишинёв, 24 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду назначила на 24 ноября два заседания: Национальной комиссии по европейской интеграции (НКЕИ) и Высшего совета безопасности (ВСБ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.gov.ua Майя Санду

На утро запланировано совещание с НКЕИ. На нём будут обсуждать продвижение при выполнении требований евроинтеграции после получения в июне статуса кандидата на вхождение в ЕС и дальнейшие планы в данном направлении.

«Также в четверг в первой половине дня глава государства созвала заседание Высшего совета безопасности для обсуждения проблем, связанных с обеспечением энергоресурсами нашей страны», — отметили в пресс-службе.

Напомним, вечером 23 ноября в Молдавии несколько часов были перебои с подачей электроэнергии. Блэкауты в Молдавии начались после того, как в стране стали импортировать электроэнергию из Румынии вместо Приднестровья.