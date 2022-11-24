Петиция с просьбой переименовать Россию была внесена на сайт офиса Зеленского

Киев, , 08:28 — REGNUM Петиция с просьбой переименовать Россию в Московию появилась 23 ноября на сайте офиса Владимира Зеленского.

Территория б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы обращения к Зеленскому просят официально изменить название «Россия» на «Московия». Кроме того, в документе предлагается заменить термин «русский» на «московский», а название страны «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

Петиция была внесена на сайт Зеленского 23 ноября, сейчас она набрала 50 голосов из необходимых для её рассмотрения 25 тыс. голосов. До окончания срока сбора голосов остаётся ещё 92 дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский пригласил экспертов ООН оценить состояние объектов инфраструктуры на территории б. УССР после ракетной атаки России.

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