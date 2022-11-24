Глава МИД Амир Абдоллахиан: Иран ведет переговоры с США по поводу снятия санкций

Тегеран, , 10:12 — REGNUM 23 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран все еще обменивается сообщениями с Соединенными Штатами через Европейский союз и другие страны-посредники. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр иностранных дел сделал это заявление на своей первой пресс-конференции с зарубежными СМИ.

Он упомянул о заговоре враждебных стран с целью разжечь беспорядки по всему Ирану в течение последних восьми недель, чтобы развязать гражданскую войну, целью которой был окончательный распад страны, подчеркнув, что эти заговоры были разгромлены.

Отметив, что контрреволюционные террористические группы совершают нападения на Иран из 76 различных точек иракского Курдистана, он сообщил, что центральное правительство Ирака пообещало держать эти группы подальше от иранской границы и разоружать их.

Министр подчеркнул, что до тех пор, пока иракские силы обеспечивают безопасность иранских границ, Иран не будет чувствовать необходимости действовать для защиты своей территориальной целостности и пытаться предотвратить трансграничные нападения террористических группировок.