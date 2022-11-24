Грозный, 24 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Из Чечни в ближайшем будущем могут начать выполнять авиарейсы в Китай. Возможность запуска прямого авиасообщения появится после открытия нового аэропорта с современной полосой для приема самолетов большой грузоподъемности. Руководство аэропорта рассчитывает на открытие многих международных авиарейсов, в том числе и в Китай, сообщил гендиректор аэропорта Грозный (Северный) имени Ахмата-Хаджи Кадырова Альви Шахгириев.

Smbuil.ru Международный терминал «АЭРОПОРТ ГРОЗНЫЙ». Проект

«Будет новый аэропорт, новая полоса, а значит и новые возможности для нас. С новой полосой мы будем доставать Китай уже прямым рейсом», — цитирует Шахгиреева ИА «Чечня Сегодня».

Как отметил генеральный директор авиагавани Чечни, в настоящее время уже выполняются авиарейсы из Грозного в города ОАЭ, Турции, Азербайджана и Казахстана. При этом используются для перевозки пассажиров самолеты Airbus A321, вместимостью до 230 пассажиров. Благодаря созданным в аэропорту условиям безопасности, все рейсы проходят без малейших нарушений, подчеркнул Шахгириев.

Ранее сообщалось, что реконструкция аэропорта «Северный» имени А. А. Кадырова в Грозном обойдется в сумму свыше 15 млрд рублей. Работы должны быть завершены к 1 декабря 2024 года.