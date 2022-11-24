FT: введение потолка цен на газ грозит трейдерам убытками в $33 млрд
Financial Times: в ICE предупредили, что потолок цен на газ нанесёт ущерб трейдерам на $33 млрд
Вашингтон,
24 ноября 2022, 08:25 — REGNUM Введения Европейским Союзом потолка цен на газ принесёт трейдерам значительный ущерб. Об этом написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на доклад Еврокомиссии Intercontinental Exchange (ICE) — крупнейшего в мире оператора срочного рынка.
По мнению ICE, производители и трейдеры, полагающиеся на виртуальный хаб TTF, рискуют столкнуться с 80%-ным ростом платежей, которые они делают в качестве страховки для обеспечения своих сделок.
Отмечается, что такое значительное увеличение маржинальных требований может «дестабилизировать рынок». Если это произойдёт, то энерготрейдерам придется дополнительно выплатить $33 млрд долларов в виде маржинальных платежей.
ИА REGNUM ранеесообщало, потолок цен на газ в размере €275 за МВт·ч предложила установить на виртуальном хабе Title Transfer Facility Европейская комиссия.
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История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.