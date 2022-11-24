Вашингтон, 24 ноября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Введение Европейским союзом потолка цен на газ принесёт трейдерам значительный ущерб. Об этом написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на доклад Еврокомиссии Intercontinental Exchange (ICE) — крупнейшего в мире оператора срочного рынка.

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По мнению ICE, производители и трейдеры, полагающиеся на виртуальный хаб TTF, рискуют столкнуться с 80%-ным ростом платежей, которые они делают в качестве страховки для обеспечения своих сделок.

Отмечается, что такое значительное увеличение маржинальных требований может «дестабилизировать рынок». Если это произойдёт, то энерготрейдерам придется дополнительно выплатить $33 млрд долларов в виде маржинальных платежей.

ИА REGNUM ранее сообщало, потолок цен на газ в размере €275 за МВт·ч предложила установить на виртуальном хабе Title Transfer Facility Европейская комиссия.

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