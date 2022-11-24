Тегеран, 24 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. 23 ноября глава администрации иранского президента Голам-Хоссейн Эсмаили заявил, что попытки одобрить антииранскую резолюцию по вопросам прав человека имеют свои корни в политических мотивах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран

Эсмаили заявил в кулуарах заседания кабинета министров в Тегеране, что главными нарушителями прав человека в мире являются западные правительства, в то время как Исламская Республика Иран придает важность этому вопросу; таким образом, усилия по выдвижению антииранской резолюции являются политическим ходом, а не реальным актом для поддержки прав человека.

Он сделал это замечание в ответ на попытки министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия проложить путь к ратификации резолюции, касающейся прав человека, отметив, что претензии западных стран, особенно Соединенных Штатов, тщетны и необоснованны.

Ранее представитель министерства иностранных дел Германии попытался подтвердить антииранскую позицию под прикрытием так называемых проблем с правами человека и обвинений в том, что Исламская Республика вовлечена в кризис на территории бывшей УССР.