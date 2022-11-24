Лукашенко заявил, что жители б. УССР будут подталкивать Киев к переговорам
Лукашенко считает, что жители б. УССР заставят Зеленского начать переговоры
Ереван,
24 ноября 2022, 08:23 — REGNUM Жители территории б. УССР начнут подталкивать киевский режим к ведению переговоров с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
«В том, что конфликт, война у него на территории, посмотрите, через год-два народ его будет обвинять: «Почему ты сделал так, что война эта началась?» — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Звезда» на полях саммита ОДКБ в Ереване.
По его словам, данная ситуация будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой.
Лукашенко добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не страдает без электричества, в отличие от народа.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.