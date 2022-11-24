Лукашенко заявил, что жители б. УССР будут подталкивать Киев к переговорам
Лукашенко считает, что жители б. УССР заставят Зеленского начать переговоры
Ереван, 24 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Жители территории б. УССР начнут подталкивать киевский режим к ведению переговоров с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
«В том, что конфликт, война у него на территории, посмотрите, через год-два народ его будет обвинять: «Почему ты сделал так, что война эта началась?» — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Звезда» на полях саммита ОДКБ в Ереване.
По его словам, данная ситуация будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой.
Лукашенко добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не страдает без электричества, в отличие от народа.