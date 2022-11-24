На территории б. УССР по указу Зеленского поголовно мобилизуют жителей русскоязычных областей

Херсон, , 08:23 — REGNUM В русскоязычных областях на территории б. УССР ведётся поголовная мобилизация граждан. Такое распоряжение дал офис главы киевского террористического режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур в Херсонской области.

ВСУ President.gov.ua

По информации военных киевского режима, западные регионы ВСУ почти не затрагивают. Так, в Иваново-Франковске мобилизовано всего 40 человек, а во Львове ― 30.

«По распоряжению офиса [Зеленского], в западных областях почти никого не трогают, — пояснил собеседник агентства. ― Всеобщая и поголовная мобилизация ведётся только в русскоязычных областях [на территории б. УССР] ― в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской».

Также подобные вещи происходят и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Как пояснил источник со стороны киевских боевиков, за счёт «тотальной мобилизации населения юго-востока [территории б. УССР] на фронт попадают в основном русскоязычные граждане», тогда как войска киевского режима «перемалываются российскими в ходе боевых действий».

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский после начала Россией специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля объявил о введении на территории б. УССР военного положения. На следующий день он подписал указ о всеобщей мобилизации.

В середине ноября законодательный орган киевского режима в пятый раз продлил срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на территории б. УССР на 90 дней — до 19 февраля 2023 года.