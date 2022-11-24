Ибрагим Раиси призвал к более тесным связям между подсанкционными странами

Тегеран, , 09:57 — REGNUM 23 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что страны, на которые были наложены санкции со стороны мировых держав, могли бы компенсировать запреты путем более тесного сотрудничества друг с другом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

На встрече с находящимся с визитом в Тегеране премьер-министром Романом Головченко иранский президент заявил, что такие страны, как Иран и Беларусь, подверглись иностранным санкциям из-за их чувства независимости.

«Расширение и укрепление отношений между странами, которые подверглись репрессивным санкциям из-за усилий по сохранению своей независимости, является одним из эффективных способов нейтрализовать санкции и покончить с ними», — отметил президент Ирана.

Он подчеркнул, что Иран и Беларусь обладают большим потенциалом для расширения двусторонних связей, сообщив, что препятствия на этом пути могут быть устранены, если лидеры двух стран будут серьезно настроены на это.

Белорусский премьер-министр, в свою очередь, заявил, что у Минска и Тегерана есть возможность расширить экономические отношения.

Головченко сообщил, что Беларусь разработала дорожную карту по расширению двусторонних связей с Ираном, которую страна стремится реализовать без каких-либо задержек.