Донецк, 24 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли Донецк из западной артиллерии, сообщили 24 ноября местные телеграм-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Очевидцы сообщают, что удары наносились по центру города, есть множественные разрушения гражданской инфраструктуры. По словам местных жителей, в некоторых домах после ударов пропали газ и свет.

Как сообщало ИА REGNUM, восстановлено электроснабжение семи областей б. УССР после ударов по инфраструктуре.