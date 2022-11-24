Артиллерия ВСУ нанесла удары по центру Донецка, есть разрушения
Донецк, 24 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли Донецк из западной артиллерии, сообщили 24 ноября местные телеграм-каналы.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
Очевидцы сообщают, что удары наносились по центру города, есть множественные разрушения гражданской инфраструктуры. По словам местных жителей, в некоторых домах после ударов пропали газ и свет.
Как сообщало ИА REGNUM, восстановлено электроснабжение семи областей б. УССР после ударов по инфраструктуре.