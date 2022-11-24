Тегеран, , 09:56 — REGNUM Иран экспортировал 2,35 миллиона тонн товаров в соседний Ирак через международную границу Мехран в течение первых восьми месяцев иранского календарного года (наступил 21 марта), заявил представитель провинции Илам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 ноября.

Иран и Ирак на карте мира Izzedine

Эта цифра показывает 84-процентное увеличение веса по сравнению с предыдущим годом, сообщил IRNA глава таможенной администрации Илама Рухолла Голами.

«За указанный период стоимость экспортированной в Ирак продукции составила 1,9 миллиарда долларов, что свидетельствует о 72-процентном росте по сравнению с предыдущим годом», — подчеркнул чиновник.

Далее он упомянул керамику, металл, продукты нефтехимии, цемент, пластмассы, автомобили и т.д. в качестве основных товаров, отправляемых в Ирак.

Мехран в иранской провинции Илам находится в 230 км от Багдада и является ближайшим пограничным городом Ирана к столице Ирака.