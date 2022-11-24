Сеул, 24 ноября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Разочарование выразило министерство объединения Южной Кореи в связи с критикой со стороны Ким Ё Чжон, сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, в адрес президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его правительства. Об этом 24 ноября сообщает агентство Yonhap.

Ким Ё Чжон

«Мы считаем очень прискорбным то, что замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сегодня раскритиковала лидера нашей страны в вульгарных выражениях, не проявив даже самого элементарного уровня вежливости», — указали в министерстве объединения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ким Ё Чжон ответила на заявление Сеула о намерении ввести самостоятельные санкции против КНДР. Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи и его правительство «болванами и идиотами», а также «верными псами» и «марионетками» США. Она пояснила, что любые санкции со стороны Сеула против Пхеньяна будут бесполезны, даже если Южная Корея наложит их «хоть еще сто, хоть тысячу раз».