Тегеран, , 09:12 — REGNUM 23 ноября представитель Комиссии национальной безопасности иранского парламента заявил, что между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ведутся официальные и неофициальные переговоры. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран

Выступая перед IRNA, иранский представитель заявил, что путь взаимодействия между Ираном и МАГАТЭ открыт, однако такие меры, как принятие антииранской резолюции, разрушают сотрудничество с организацией.

Он отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) фактически являлся неким балансом обязательств, при этом каждая сторона должна была выполнять свои задачи и функции отдельно.

«В пункте 26 СВПД было подчеркнуто, что если Исламская Республика Иран сочтет, что другая сторона не выполняет свои обязательства, она имеет право принять компенсационные меры», — подчеркнул иранский представитель.

Чиновник также сообщил: «Действия Ирана по сокращению обязательств по СВПД осуществляются в точном соответствии с пунктом 26 СВПД. Вопрос, связанный с сокращением обязательств по СВПД, включен как в текст соглашения, так и в качестве приложения в резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН».

Он назвал реакцию западных и европейских сторон на компенсационные меры Ирана нелогичной, заявив, что Иран является свидетелем того, что европейцы злоупотребляют политическими органами, включая Совет управляющих МАГАТЭ, и пытаются усилить политическое давление на Исламскую Республику.