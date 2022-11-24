Москва, 24 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. По итогам дня 23 ноября нефть марки Brent подешевела на 4,12%, до $84,77 за баррель. Нефть подешевела на ожиданиях согласования потолка цен на поставки из России, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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ЕС и страны G7 предложили установить потолок цен на нефть из России в $65-70 за баррель. Переговоры между странами ЕС о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик из-за разногласий.

Российская нефть в настоящее время и так торгуется со значительным дисконтом, поэтому обсуждаемые цены не вызвал рост котировок.

Также негативное влияние на рынок оказывал новостной фон об увеличении заболеваний коронавирусом в Китае, в том числе Пекине и Шанхае.

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,69 млн баррелей, до 431,66 млн баррелей (прогноз был — 2,61 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 3,06 млн баррелей до 211 млн баррелей (прогноз был +1,15 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,72 млн баррелей, до 109,1 млн баррелей (прогноз был +0,650 млн баррелей).

В США сегодня, 24 ноября, выходной день, поэтому отчет по буровым установкам от Baker Hughes вышел 23 ноября. На прошлой неделе число буровых на нефть увеличилось на четыре единицы, до 627 штук. Число буровых на газ уменьшилось на две единицы, до 155 шт.

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