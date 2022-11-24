Берлин, 24 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Германия из-за ситуации с беженцами находится в чрезвычайно стрессовой ситуации, заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.

Petra B. Fritz Германия

«В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы как страна и особенно наши местные органы власти как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией», — цитирует ее газета Die Welt.

По ее словам, земля Баден-Вюртемберг приняла 139 тыс. беженцев с территории б. УССР и еще 22 тыс. человек из других стран. Кроме того, 3 тыс. человек прибыли в рамках гуманитарной помощи, добавила министр.