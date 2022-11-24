Нью-Йорк, США, 24 ноября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Максимально возможное количество усилий для защиты ядерных объектов призывает приложить Россию и Киев Китай. Об этом 24 ноября заявил в ходе заседания Совбеза ООН заместитель постпреда КНР Гэн Шуан.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

«В прошедшие выходные Запорожская АЭС подверглась тяжелейшему обстрелу за месяцы, что нанесло серьёзный ущерб станции. Проблема обеспечения безопасности ядерных объектов является очень важной… Китай призывает все соответствующие стороны действовать благоразумно и приложить максимум усилий для обеспечения безопасности ядерных объектов и недопущения ядерных инцидентов», — сказал он.

Также Гэн Шуан уточнил, что китайская сторона призывает все причастные к этому стороны вести себя сдержанно, а также стараться избегать усиливающих конфронтацию действий и не допускать её выхода из-под контроля.

«В частности, строго соблюдать международное гуманитарное право, прилагать максимум усилий для защиты гражданских лиц и инфраструктуры. Международное сообщество должно помочь [Киеву] срочно отремонтировать поврежденную энергетическую инфраструктуру, обеспечить население зимними вещами», — пояснил заместитель постпреда КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрел Запорожской АЭС назвала вопиющим и призвала прекратить все военные действия вокруг станции заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.