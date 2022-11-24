Киев, 24 ноября 2022, 08:10 — REGNUM Восстановлено электроснабжение семи областей б. УССР после ударов по инфраструктуре. Об этом 24 ноября сообщили киевские СМИ.
Возобновлена подача энергии в Киевскую область, подконтрольную Киеву часть Запорожской области, Черновицкую, Черниговскую, Волынскую, Ровненскую и Черкасскую области.
Кроме того, частично появился свет в районах Львовской, Одесской и Винницкой областей.
Как сообщало ИА REGNUM, после серии взрывов на территории б. УССР 23 ноября в ряде регионов отключили электроэнергию.