Киев, 24 ноября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Восстановлено электроснабжение семи областей б. УССР после ударов по инфраструктуре. Об этом 24 ноября сообщили киевские СМИ.

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Возобновлена подача энергии в Киевскую область, подконтрольную Киеву часть Запорожской области, Черновицкую, Черниговскую, Волынскую, Ровенскую и Черкасскую области.

Кроме того, частично появился свет в районах Львовской, Одесской и Винницкой областей.

Как сообщало ИА REGNUM, после серии взрывов на территории б. УССР 23 ноября в ряде регионов отключили электроэнергию.