Москва, 24 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Рубль 23 ноября подешевел к валютам недружественных стран и укрепился к китайскому юаню, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

(сс) CWitte Деньги

Пара доллар/рубль повысилась на 0,03%, до 60,70 руб., евро/рубль — на 0,65%, до 62,70 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,35%, до 8,44 руб.

На валютном рынке не наблюдалось резких колебаний. В первой половине дня пара доллар/рубль снижалась до 60,35 руб. Рубль черпал поддержку от налогового периода, ослабления доллара на Форекс и аукционов Минфина РФ.

Министерство финансов РФ разместило ОФЗ на общую сумму 166,71 млрд рублей по номиналу. При этом спрос инвесторов на гособлигации остался достаточно высоким.

На американской сессии рубль растерял прибыль, уйдя в минус. Падение усилилось на фоне снижения нефтяных котировок. Нефть подешевела на ожиданиях согласования потолка цен на поставки из России.

ЕС и страны G7 предложили установить потолок цен на нефть из России в $65–70 за баррель. Переговоры между странами ЕС о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. Россия и так продает нефть примерно по таким ценам, поэтому нефть стала снижаться, надавив на рубль.

Сегодня, 23 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $85,25 за баррель. Если цена не вернется к закрытию дня на $88, то возрастут риски отступления до уровня $77 к концу ноября.

Пик налоговых платежей приходится на 25 ноября, поэтому пара доллар/рубль сохранит боковое движение около уровня 60,50 рубля.

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